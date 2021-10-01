По 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19 выплатят врачам Иркутской области Фото: правительство Иркутской области

Постановление о выплатах медикам Иркутской области подписал председатель регионального правительства. Об этом сообщают в пресс-службе правительства по Иркутской области.

- На выплаты медикам направят 186 млн рублей из федерального бюджета и 186 млн рублей из областного, - рассказали в правительстве.

За каждого вакцинированного медицинским работникам будет выплачиваться по 200 рублей. Такая мера поспособствует тому, что врачи будут заинтересованы в том, чтобы объяснять жителям о необходимости делать прививку.

Денежные выплаты предусмотрены с 27 августа по 31 декабря 2021 года, поэтому за прошедший месяц врачи получат деньги в октябре.

Напомним, в Иркутской области на 1 октября уже прошли вакцинацию 643 679 жителей первым компонентом и 559701 - полностью. Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, прививки должны сделать 1 млн. 078 тысяч человек.

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