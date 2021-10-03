100 часов обязательных работ назначили ангарчанину за установку нелицензионной компьютерной программы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ангарске возбуждено уголовное дело против 32-летнего мужчины, который предлагал установку нелицензионной компьютерной программы, ее оригинал стоит 370 600 рублей. На популярном интернет-сервисе за свои услуги он просил у потенциальных клиентов по 2000 рублей. Сибиряка обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права, а также приобретении, хранении контрафактных экземпляров произведений в целях сбыта, совершенного в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Следствием и судом установлено, что осужденный скопировал с сайта сети «Интернет» нелицензионный (контрафактный) экземпляр произведения-программу, - уточнили в ведомствах. - Вместе с файлами, позволяющими произвести установку данной программы без активации на сайте производителя и покупки официальной версии продукта. Нелицензионный экземпляр произведения незаконно хранил на съёмном электронном носителе по месту своего проживания.

Своему заказчику обвиняемый незаконно установил на моноблок контрафактную программу, которую заранее скопировал на флеш-карту. Таким образом, заработав 2000 рублей, он причинил правообладателю этой программы ущерб в крупном размере.

Мужчину суд признал виновным. Ему назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

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