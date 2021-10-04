Умерла Елена Плевако, начальник управления образования администрации Усть-Илимска. Фото: министерство образования Иркутской области

Умерла Елена Плевако - начальник управления образования администрации города Усть-Илимска. Она ушла из жизни 3 октября 2021 года. Последнюю неделю она болела коронавирусом. Об этом сообщают в официальном аккаунте министерства образования Иркутской области.

- Свою трудовую деятельность Елена Анатольевна связала с воспитанием и образованием подрастающего поколения, - говорят в региональном минобре. - Сначала работала учителем русского языка и литературы. С 1997 года до 2017 года проходила службу в органах внутренних дел в подразделении по делам несовершеннолетних.

Умерла Елена Плевако на 50-м году жизни. Она возглавляла управление образования администрации Усть-Илимска с 2019 года.

Также известно, что Елена Анатольевна была подполковником запаса и получила медали «За отличие в службе» I, II, III степени.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Елены Анатольевны.

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