Умерла Елена Плевако, начальник управления образования администрации Усть-Илимска. Фото: министерство образования Иркутской области
Умерла Елена Плевако - начальник управления образования администрации города Усть-Илимска. Она ушла из жизни 3 октября 2021 года. Последнюю неделю она болела коронавирусом. Об этом сообщают в официальном аккаунте министерства образования Иркутской области.
- Свою трудовую деятельность Елена Анатольевна связала с воспитанием и образованием подрастающего поколения, - говорят в региональном минобре. - Сначала работала учителем русского языка и литературы. С 1997 года до 2017 года проходила службу в органах внутренних дел в подразделении по делам несовершеннолетних.
Умерла Елена Плевако на 50-м году жизни. Она возглавляла управление образования администрации Усть-Илимска с 2019 года.
Также известно, что Елена Анатольевна была подполковником запаса и получила медали «За отличие в службе» I, II, III степени.
«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Елены Анатольевны.
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