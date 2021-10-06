Повара рассказали, чем можно заменить кокос при дефиците знаменитых шоколадных батончиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 октября российская структура компании Mars сообщила, что поставки батончиков Bounty, в Россию придется ограничить из-за дефицита кокоса. Однако покупателей уверяют, что беспокоится не стоит - батончики не пропадут с прилавков. Несмотря на это повара решили рассказать, как можно заменить кокос в домашних условиях. Об этом рассказывает ИА NEWS.ru.

- Если батончики Bounty пропадут из продажи из-за дефицита кокосов, заменить их можно будет жмыхом от фундука или миндаля, - рассказал шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. - Он отметил, что в этом продукте, как и в кокосе, содержится клетчатка, и назвал его альтернативой привычной начинке.

Также можно нарубить сушеные бананы, но любители кокоса сразу почувствуют подвох, так как он индивидуален и "подделать" его вкус сложно.

Емельяненко также рассказал, что сейчас начинается тренд на переработку продуктов при помощи гусениц, которые потребляют любую просроченную еду. Эти гусеницы, состоящие из чистого белка, в Китае, Америке и нескольких европейских странах используются как добавки к фаршу и спортивному питанию. Скорее всего, они не имеют ни вкуса, ни запаха, поэтому ими легко можно заменить такой продукт. Однако опробовать такой метод на собственной кухне домохозяйки смогут нескоро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Буузы, монгольская лапша и сагудай прославили Иркутск на всю Россию. Благодаря колоритной бурятской кухне регион вошел в топ-5 по «удивительным» блюдам, составленный BlaBlaCar. (подробности)

Как любовь к чипсам россиян повлияла на качество картошки в 2021 году, рассказывают эксперты. Покупатели жалуются на мелкие и гнилые клубни. (подробности)