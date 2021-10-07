60% жителей Иркутской области планируют привить от гриппа в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области от гриппа привились больше 300 тысяч жителей, из них 153 тысячи - это дети. Всего в 2021 году в регионе запланировано обезопасить 60% населения. Используются вакцины «Совигрипп» (трехвалентная) и «Ультрикс Квадри» (четырехвалентная). Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Чтобы не допустить микстинфекций, прививочная кампания против гриппа и коронавируса проходит параллельно. Важно учесть, что разница между введениями препаратов должна составлять не меньше месяца, - отметили в ведомстве.

Это значит, что после полной вакцинации или ревакцинации от COVID-19 должно пройти не меньше 30 дней, прежде чем ставить прививку от гриппа.

Специалисты подчеркивают: одновременное заражение вирусом гриппа и COVID-19 повышает риск летального исхода.

Для проведения иммунизации необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.

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