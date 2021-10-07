Десятилетний карантин из-за болезни картофеля отменен на полях под Иркутском. Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Десятилетний карантин из-за болезни картофеля отменен в в деревне Тайтура под Иркутском. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

- Очаг карантинного объекта – золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Behrens.) ликвидирован на полях Зимник и Медведи, принадлежащих компании по производству семян. В связи с этим упразднена карантинная фитосанитарная зона на площади очага более 50 гектаров и общей площадью 610 гектаров, существующая с 2011 года, - рассказали в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора составили план по устранению вредителей, в том числе уничтожение сорняков, удобрение почвы и сжигание зараженной ботвы, после чего госинспектора брали пробы на карантинном участке. Последняя проверка показала - опасного паразита больше нет.

Справка КП

Золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis) паразитирует на корнях картофеля и томатов, поражает другие растения семейства пасленовых. Больные растения образуют слабые стебли, которые преждевременно желтеют. Клубней образуется мало, они мелкие, иногда совсем отсутствуют. Потери урожая могут составлять 30-80%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС Иркутской области предупреждает о мокром снеге и гололедице 8 октября. Водителей просят отказаться от дальних поездок. (подробности)

60% жителей Иркутской области планируют привить от гриппа в 2021 году. Больше 300 тысяч человек уже прошли иммунизацию. (подробности)

Двух сибиряков осудят за контрабанду леса стоимостью больше 681 миллиона рублей. Иркутяне с помощью жителя Китая три года перевозили древесину в КНР. (подробности)