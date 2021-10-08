Поиски пропавшей без вести 6-летней девочки завершились под Иркутском

Поиски пропавшей без вести 6-летней девочки из Смоленщины завершились

Иркутские полицейские завершили поиски 6-летней девочки из села Смоленщина. Первоклассница исчезла утром, 8 октября, когда ушла из школы и не вернулась домой в дачный поселок Поляна. Весь день ее искали полицейские и волонтеры. Ориентировка с приметами ребенка была опубликована в пабликах в соцсетях. К вечеру поиски принесли результат.

- Девочка найдена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ней все хорошо.

Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних, выясняют все подробности. Где была девочка и почему не возвращалась домой, пока неизвестно.

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