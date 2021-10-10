Лису, бегавшую в районе Байкальского кольца в Иркутске, отловить не удалось. Фото: Виктора ГУСЕЙНОВА, архив "КП" Фото: Архив "КП"

- Вот она! Снимай! Аааа, ребята, лиса-лиса, огонь вообще! – так комментируют видео с рыжей плутовкой, перебегающий дорогу в районе Байкальского кольца в Иркутске, его авторы.

Накануне эти кадры появились в одной из социальных сетей. И как это часто бывает, когда в черте города видят диких зверей, звонят в питомник «К-9».

- Да от нас выезжал по указанному адресу специалист, - рассказали в приюте. – Но, увы, к тому времени, как он добрался до места, найти лису там уже не удалось.

Стоит отметить, что лисиц в этом году в Иркутской области видели часто, то у кафе в Ангарске, у аэропорта в Братске, где на камеру ее запечатлел сам мэр города. К слову, и медведи в этом году очень активны. Косолапые то прогуливаются по территории отела на Байкальском тракте, то появляются в селе Мамоны под Иркутском.

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