168 детских площадок отремонтировали в Октябрьском районе Иркутска. Фото: администрация Иркутска

168 детских площадок отремонтировали в Октябрьском районе Иркутска. Работы прошли по заявкам жителей. Также частичный ремонт игрового оборудования, относящегося к муниципальной собственности, проводили на детских и спортивных площадках. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на комитет по управлению округом.

– Работы по ремонту игрового оборудования на детских и спортивных площадках стараемся проводить оперативно. Ведь от его исправности зависят жизнь и здоровье маленьких иркутян. В случаях, когда объекты уже не подлежат ремонту, его огораживают сигнальной лентой с объявлением «О неисправности оборудования» и далее его демонтируют, – пояснил глава округа Георгий Комаров.

На площадках Октябрьского округа заменили сидения на качелях, деревянные доски и фанеры. Были подвешены канаты, гимнастические кольца и баскетбольных сетки, отремонтированы лестницы и ударопоглощающие покрытия. На футбольных воротах установлены сетки, по территории - ограждения, на детские площадки завезли песок, покрасили игровое оборудование и малые архитектурные формы.

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