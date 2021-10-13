Девять часов спасатели эвакуировали тяжело травмированного ангарчанина из тайги Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели эвакуировали травмированного в тайге ангарчанина. Вечером 12 октября в экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина, ремонтирую крышу зимовья в Усольском районе, сорвался и упал на бетонное основание. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В лесной массив, находящийся в 22 километрах от поселка Октябрьский, была направлена группа спасателей и врачи скорой медицинской помощи. На автомобиле УАЗ по бездорожью они доехали до места. С пострадавшим, который был в сознании, все это время находился сторож зимовья. Он оказал помощь, укрыв мужчину теплой одеждой, - рассказали в ведомстве.

Сибиряк получил при падении серьезные травмы. Пострадавшего транспортировали до машины на щитовых носилках. Его доставили в Ангарскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Спасательная операция заняла около девяти часов.

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