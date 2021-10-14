Эксперты назвали феноменальный рост рынка безналичных платежей в России «русским чудом» Фото: Анастасия ОСИПОВА

По мнению международных экспертов, в России в ближайшие 10 лет темп роста безналичных платежей опередит крупнейшие экономики мира. Отчасти это связано с пандемией - во времена удаленки и самоизоляции люди охотнее меняли купюры на банковские карты. Однако большинство россиян пока не готово полностью отказаться от наличных денег. Об этом сообщают в ИА NEWS.ru.

- Феноменальный рост рынка безналичных платежей называют «русским чудом». Впервые о нём заговорили в 2019 году, когда выяснилось, с 2010 по 2018 год число безналичных карточных транзакций в России выросло в 30 раз (с 5,8 до 172 в год на человека). 10 лет назад количество транзакций на душу населения у России было ниже, чем у мирового лидера — Норвегии — в 40 раз, а сейчас — всего в 1,5 раза, - рассказали в информационном агентстве.

К 2030 году в России число покупок по картам достигнет 146 млрд ежегодно (по тысяче операций на человека), что суммарно выше, чем в трёх ведущих европейских странах (126 млрд). Объём платежей вырастет до $70 млрд.

Однако, согласно последним опросам, с наличкой не готовы расстаться 65% россиян.

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