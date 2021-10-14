Несоответствие качества партии бисквитного кекса "Зебра" выявили в Иркутске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несоответствие качества партии бисквитного кекса "Зебра" выявили специалисты Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, что нарушает требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу учреждения.

- В пробах кондитерского изделия обнаружены превышение предельно допустимой нормы количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (общее микробное число, КМАФАнМ) и бактерии группы кишечной палочки", — говорится в сообщении, - рассказали в информационном агентстве.

Напомним, что КМАФАнМ является одним из основных показателей санитарного состояния продукции. Высокая бактериальная обсемененность — причина возникновения у людей отравлений с признаками диареи, гастроэнтерита. Многократное превышение КМАФАнМ также говорит о возможной порче продукта.

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