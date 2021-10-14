Вооруженного нарушителя задержали в заказнике «Красный Яр» с помощью беспилотника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вооруженного нарушителя задержали в заказнике «Красный Яр» с помощью беспилотника.

Дрон зафиксировал движение автомобиля на особо охраняемой территории, его водитель проигнорировал информационные аншлаги и ограничения. Навстречу мужчине выехал главный госинспектор в области охраны окружающей среды. Увидев сотрудника нацпарка, нарушитель остановил машину, выпрыгнул из кабины и попытался спрятать расчехлённое ружье. Об этом сообщают в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- При проверке выяснилось, что разрешение на передвижение транспорта по ООПТ отсутствовало, а оружие перевозилось с нарушениями и находилось в кабине в заряженном виде. В отношении нарушителя был составлен административный материал для привлечения к ответственности, а оружие передано в отдел полиции Иркутского района», - рассказал Василий Пестерев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране территории.

Напомним, беспилотники широко применяются сотрудниками особо охраняемой природной территории с 2017 года. С их помощью обеспечивается охрана и выявляются нарушители. Вместе с этим, дроны зачастую используют для съемки диких животных.

Справка КП

Заказник «Красный Яр» создан для сохранения популяций косули, изюбря и лося. В 2000 году получил статус государственного природного заказника федерального значения. Площадь охраняемой территории составляет 49,1 тысяч гектаров.

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