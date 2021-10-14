8-летняя девочка пострадала при столкновении «Хонда СРВ» и «Ниссан Эксперт» в Аларском районе

8-летняя девочка пострадала при столкновении «Хонда СРВ» с «Ниссан Эксперт» в Аларском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

8-летней девочке потребовалась помощь медиков после того, как на дороге Р-255 «Сибирь» возле поселка Кутулик Аларского района, столкнулись два автомобиля «Хонда СРВ» и «Ниссан Эксперт». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что в «Ниссане» девочку перевозила мама на переднем пассажирском сидении без детского кресла, - пояснили в ведомстве.

Женщину оштрафовали на 3000 рублей за несоблюдение правил перевозки детей. Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах аварии, чтобы выяснить причину данного ДТП.

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