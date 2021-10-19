Воду отключили в нескольких домах в поселке Маркова из-за аварии на теплосетях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 19 октября в микрорайоне Березовый поселка Маркова несколько домов остались без воды из-за аварии на теплосетях. В районе дома №222 была замечена протечка - вода выходила на поверхность. На адрес выехали специалисты. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании.

Где в микрорайоне Березовый отключили воду до 23:00 19 октября.

- Оперативная бригада сразу выдвинулась на место, отключила поврежденный участок тепловых сетей, огородила место разлива, - рассказали в соцсетях представители компании.

Сейчас на месте проходят работы по ремонты тепловой сети.

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