Профсоюз учителей Иркутской области пожаловался на низкие зарплаты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Профсоюз учителей Приангарья пожаловался на низкие зарплаты. Вопрос об увеличении окладов будет обсуждаться на заседании трехсторонней комиссии, сообщает организация на своем сайте. Обсуждать вопрос будут представители правительства региона, Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» и Иркутского областного объединения профессиональных союзов.

Но уже до заседания стало известно, что власти согласны с тем, что назрела острая необходимость повышения окладов, и зарплаты бюджетников в скором времени будут проиндексированы. В правительстве выделят на эту цель больше трех миллиардов рублей, заработная плата будет увеличена у 139 тысяч человек.

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