«Тойота» столкнулась с машиной скорой помощи в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ДТП произошло днем 28 октября на 219 километре дороги А-331 «Вилюй» в Братске. Там столкнулись автомобиль «Тойота Королла Филдер» и машина скорой помощи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 74-летняя женщина, которая управляла легковушкой, получила травмы, - рассказали в ведомстве. - Ее доставили в ближайшую больницу.

Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, что 26 октября в поселке Маркова Иркутского района столкнулись «Хонда Стрим» и машина скорой медицинской помощи. В результате пострадала 51-летняя женщина-пассажир «скорой».

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