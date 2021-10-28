Пункты вакцинации в ТЦ Иркутска в нерабочие дни будут открыты. Фото: правительство Иркутской области

В Иркутске пункты вакцинации в торговых центрах с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном режиме. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- За октябрь запись на вакцинацию выросла в 10 раз, - рассказали в правительстве. - Во время предстоящих нерабочих дней все пункты вакцинации будут работать, в том числе в торговых центрах. Доступ в пункты вакцинации в торговых центрах свободный.

Напомним, что первым компонентом, по данным 28 октября, привиты 735 737 жителей Приангарья, вторым - еще 585 671 человек. Для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей.

Мобильные пункты вакцинации в торговых центрах Иркутска работают: в ТРЦ «ЯркоМолл», ТРЦ «Юбилейный», ТРЦ Mega Home, Торговый комплекс, МТЦ «Новый».

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