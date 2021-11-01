Погибла 17-летняя пассажирка перевернувшейся иномарки под Тулуном Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария произошла на дороге А-331 «Вилюй» в районе Тулуна . 23-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21093» съехал с проезжей части и опрокинулся. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД по Иркутской области и прокуратуры Иркутской области.

- На момент ДТП в салоне автомобиля находилось еще 5 пассажиров, две из которых 17-летние девушки, - рассказали в ведомстве. В результате аварии, одна из них погибла на месте, вторая была доставлена в медицинское учреждение вместе с другими участниками дорожного движения.

Дорожные полицейские проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Тулунская межрайонная прокуратура организовала проверку после ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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