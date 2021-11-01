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Происшествия1 ноября 2021 13:56

Водитель большегруза и пассажир погибли в ДТП в Братском районе

Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся
Виктория КОЛЧИНА
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Водитель большегруза и пассажир погибли в ДТП в Братском районе

Водитель большегруза и пассажир погибли в ДТП в Братском районе

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла ночью 02:30 часов на 3 километре дороги Седаново-Кодинск в Братском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что 48-летний водитель автомобиля «КРАЗ», двигаясь со стороны города Кодинска в сторону дороги Братск-Усть-Илимск, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего большегруз перевернулся, - рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир грузовика погибли до приезда скорой медицинской помощи. Дорожные полицейские выясняют все детали произошедшего, причины и обстоятельства ДТП, устанавливают личность пассажира.

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