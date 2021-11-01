Водитель большегруза и пассажир погибли в ДТП в Братском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Смертельная авария произошла ночью 02:30 часов на 3 километре дороги Седаново-Кодинск в Братском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что 48-летний водитель автомобиля «КРАЗ», двигаясь со стороны города Кодинска в сторону дороги Братск-Усть-Илимск, не справился с управлением и съехал с проезжей части, после чего большегруз перевернулся, - рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир грузовика погибли до приезда скорой медицинской помощи. Дорожные полицейские выясняют все детали произошедшего, причины и обстоятельства ДТП, устанавливают личность пассажира.

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