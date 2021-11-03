Расписание пригородного поезда Иркутск Сортировочный - Байкальск изменится в ноябре-декабре

Расписание поезда Иркутск Сортировочный - Байкальск изменится в ноябре-декабре Фото: Архив "КП"

В Приангарье изменится расписание пригородного поезда Иркутск Сортировочный – Байкальск. Об этом сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания.

- Изменения в расписании ожидаются 3, , 10, 17, 24 ноября, также 1,8 декабря, - рассказали в компании. – Состав со станции Иркутск-Сортировочный будет отправляться на 2 часа позже – в 19.13. Соответственно, прибывать в Байкальск пригородный поезд также станет на 2 часа позже.

Изменения в расписании пригородного поезда Иркутск Сортировочный – Байкальск связано с ремонтными работами.

КОНКРЕТНО

Расписание пригородного поезда Иркутск Сортировочный – Байкальск

Расписание поезда Иркутск Сортировочный - Байкальск . Фото: БППК

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