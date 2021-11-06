До -4 градусов опустится температура в Иркутске 6 ноября

В Иркутске 6 ноября столбик термометра опустится до -2,-4 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 3-8 м/с, также ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. Тем временем местами по региону может выпасть небольшой снег. Об этом сообщают в Иркутском УГМС.

- В северных, Чунском, Тайшетском районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, западный, в южных районах юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с, в западных, северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, - рассказали синоптики.

В Иркутской области 6 ноября ожидается переменная облачность. В некоторых районах могут быть метели. Температура понизится до -1,-6 градусов, при облачной погоде -11,-16.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутский астроном Сергей Язев рассказал, какова вероятность повторения сильных магнитных бурь. Мощная магнитная буря вызвала полярное сияние на севере Иркутской области. (подробности)

В Ботаническом саду Иркутска впервые за 15 лет расцвела фуркрея вонючая. Цвести она будет полторы недели. (подробности)