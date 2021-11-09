Еще 552 случая заражения COVID-19 выявили в Иркутской области 9 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на 9 ноября с начала пандемии выявлено 126 930 случаев заражения коронавиусной инфекцией, 552 из них за последние сутки. 5 052 заболевших проходят лечение в медучреждениях региона, это на 126 пациентов меньше по сравнению со статистикой на 8 ноября. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на оперштаб региона по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- 107 952 жителя области смогли успешно справиться с диагнозом COVID-19, 134 человека получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки, - говорится в сообщении.

К сожалению, не обошлось без летальных случаев. От коронавируса накануне умерли 29 человек, за все время - 5 742. От иных заболеваний, не связанных с COVID-19, умер 501 житель Приангарья.

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