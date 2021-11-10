Прокуратура проведет проверку после ДТП с двумя 13-летними школьниками в Слюдянке Фото: Управление ГИБДД по Иркутской области

После ДТП с участием двух 13-летних школьников в Слюдянке Иркутской области, прокуратурой района будет организована проверка. Сотрудники прокураторы дадут оценку по соблюдению требований правил безопасности дорожного движения. При обнаружении оснований, прокуратура примет меры. Об этом сообщается в официальном аккаунте Управления ГИБДД главного управления МВД России по Иркутской области.

– По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщает ведомство.

Напомним, авария произошла в Слюдянке 10 ноября около 10 часов утра. 34-летний мужчина за рулем автомобиля Peugeot сбил двух подростков. Ребята перебегали дорогу в неположенном месте. Девочка и мальчик были доставлены в больницу с травмами.

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