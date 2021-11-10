Идентификация по ДНК погибших в авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском продолжается.

На месте крушения Ан-12 под Иркутском проведена санитарная обработка. Площадь обработанной территории составляет около 300 квадратных метров. Об этом 10 ноября сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, устанавливаются причины падения воздушного судна 3 ноября, - отметил глава региона.

К 10 ноября все крупные обломки рухнувшего Ан-12 доставлены в ангар иркутского аэропорта, идет сбор мелких остатков. Поскольку разбившийся самолет принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно", работа по ликвидации последствий крушения организована при участии как представителя самой компании, так и представительства МИД в Иркутске. По ДНК опознают тела всех девяти погибших.

Напомним, самолет Ан-12 белорусской авиакомпании «Гродно» пропал с радаров 3 ноября в 19.47 по иркутскому времени. Борт следовал из Чукотки, куда он доставил продукты и товары, с дозаправкой в Якутске. Он разбился, совершая второй круг при заходе на посадку в аэропорту Иркутска. Продолжается расследование трагедии, которая унесла жизни граждан трех стран - России, Беларуси и Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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