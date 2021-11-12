Пробки в 10 баллов сковали Иркутск вечером, 12 ноября. Фото: сервис "Яндекс. Пробки"

Не получится быстро вернуться с работы домой 12 ноября у некоторых иркутских автомобилистов. Пятничным вечером, на городских улицах образовались километровые пробки. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 18.40, в Иркутске заторы в максимальные 10 баллов.

Рассказываем, где 12 ноября движение затруднено сильнее всего. Постоять придется на улицах Карла Маркса, Рабочая, Тимирязева, Партизанской, Карла Либкнехта, Бульвар Гагарина, Тимирязева, 3 Июля, Рабочая, Баррикад, Седова, Академическая, Старо-Кузьмихинская, Лермонтова, Байкальская, Ширямова, Байкальском кольце.

Чтобы не попасть в пробку, иркутским автолюбителям лучше заранее выбирать пути объезда.

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