Груженый чесноком большегруз "Даф" перевернулся в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники ГИБДД работают на месте опрокидывания большегруза. Предварительно установлено, что большегруз "Даф" следовал в Красноярск, перевозил чеснок. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- На выезде из Иркутска водитель не справился с управлением, он съехал с проезжей части, - уточняют в полиции.

По счастью, во время аварии никто не пострадал - кроме, конечно, хозяев груза и самой машины, которые понесли материальные потери.На месте, где перевернулся большегруз, работает полиция.

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