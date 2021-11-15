В Иркутске ТСЖ разыскивает мужчину, который похитил 30 пожарных вентилей в жилых домах

В Иркутске ТСЖ разыскивает неизвестного мужчину, который днем, 13 ноября похитил 30 вентилей из противопожарных ящиков в жилых домах ЖК «Прогресс» по улице Лермонтова. По мнению руководства ТСЖ, похитителя зафиксировали камеры наблюдения, которые установлены в подъезде. Видео опубликовано на YouTube-канале службы безопасности и на сайте товарищества собственников жилья.

На кадрах видно, как 13 ноября, в период с 13.00 до 14.00 мужчина, попав в подъезд вместе с жильцами, выбирает момент, когда его никто не видит, выкручивает вентиля из противопожарных ящиков и скрывается. По предварительной информации, он нанес ущерб на сумму примерно 45 тысяч рублей.

Руководители ТСЖ уже написали заявление в полицию и просят отозваться всех, кто стал свидетелем кражи.

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