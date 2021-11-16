Антирекорд по числу заболевших коронавирусом зафиксировали в Иркутской области 16 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 16 ноября 130 946 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердилось еще 582 новых случая заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 5351 человек . В больницах на 39 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 109 173 жителя Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 328 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 5 951 житель - 30 за минувшие сутки.

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