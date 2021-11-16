Почти 624,5 тысячи жителей Иркутской области полностью вакцинировались от коронавируса

Почти 624,5 тысяч жителей Иркутской области полностью вакцинировались от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области полностью вакцинированы от коронавируса 624 444 человек. Еще 890 144 жителя привиты первым компонентом. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 Иркутской области.

- Больше всего вакцинированных в Иркутске, - сообщили в ведомстве. - Здесь полностью вакцинировалось 207 158 человек. На втором месте по вакцинации находится Братск. В этом городе вакцинацию прошли 53 169 человек. В Ангарске это число меньше – 51 485.

Сообщается, что для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинироваться 1 078 442 жителям региона.

Напомним, В Иркутской области 16 ноября снова обновился антирекорд по числу заболевших COVID-19 - за сутки в регионе выявили еще 582 случая заражения. Всего с начала пандемии в Приангарье диагноз "коронавирус" поставили 130 946 жителям.

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