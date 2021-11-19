Иркутяне все чаще жалуются на тухлое мясо на стихийных рынках города

Иркутяне все чаще жалуются на тухлое мясо на стихийных рынках Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Места уличной торговли мясом проверяют в Иркутске. Из-за теплой осени покупатели все чаще жалуются на отравления. Специалисты администрации города провели очередной рейд по пресечению незаконной уличной торговли. Проверка на улице Розы Люксембург состоялась в рамках месячника качества и безопасности мяса и другой продукции животного происхождения, объявленного в регионе с 11 ноября по 10 декабря. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Этой осенью стоит сравнительно теплая погода и покупатели, приобретающие мясную продукцию в несанкционированных местах, чаще сталкиваются с пищевыми отравлениями. Уличные торговцы не могут обеспечить надлежащее хранение скоропортящихся продуктов и гарантировать их безопасность, – рассказала начальник отдела контроля департамента потребительского рынка комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Татьяна Копылова.

С начала месячника в городе было выявлено несколько случаев незаконной торговли и нарушения складирования тары запасов. Специалистами составлено 18 протоколов.

КОНКРЕТНО

За торговлю в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа. Для физических лиц он составляет от 2000 до 4000, для должностных – от 4000 до 8000, для юридических – от 10000 до 15000 рублей.

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