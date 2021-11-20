Один из помощников главного сутенера Иркутска отправился в колонию на 5,5 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Октябрьский районный суд вынес приговор одному из членов банды, помогавшему создавать интим-империю главному сутенеру Иркутска. 27-летнего мужчину признали виновным в организации проституции, вымогательстве, а также вовлечении и принуждении девушек к оказанию интим-услуг. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуры.

- Суд установил, что в 2016-2019 годы подсудимый входил в состав преступного сообщества, созданного с целью извлечения дохода от нелегальных интим-развлечений, - рассказали в ведомствах. - Он активно участвовал в вымогательстве денежных средств у конкурентов, оказывая силовую поддержку.

Позже подсудимый сам создал и возглавил бордель в Октябрьском районе Иркутска. В него он обманом завлекал девушек и заставлял работать на него, применяя насилие.

В 2019 году членов банды задержала полиция и сотрудники Росгвардии.

Во время следствия участник группировки согласился заключить досудебное соглашение. Ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима.

Главный сутенер Иркутска предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Напомним, 16 ноября в суд было передано уголовное дело в отношении главного сутенера Иркутска 34-летнего Алексея Власова (имя и фамилия изменены, прим. ред.), известного в криминальном мире как главный сутенер Иркутска. В 2015 году мужчина и его спутница открыли первый бордель, куда помощниками были привлечены в прошлом осужденные люди. Некоторых девушек сутенер заставлял работать в сфере интим-услуг насильно, в том числе были и несовершеннолетние. В январе этого года организатора нескольких досуговых фирм Иркутска задержали в Батуми, куда он сбежал, чтобы скрыться от полиции. Позже его экстрадировали в Россию. Главарю банды грозит до 20 лет тюрьмы.

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