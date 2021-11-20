130 фальшивых банкнот обнаружили в Иркутской области с начала года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

130 поддельных купюр с начала года выявила полиция Иркутской области. Больше всего фальшивок пришлось на купюру 5000 рублей, в основном образца 1997 года. От них мошенники «избавляются» в магазинах, на рынках, в кафе и аптеках, расплачиваясь за покупки. При этом проверить банкноту на подлинность может каждый, пользуясь несколькими правилами. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Денежный знак номиналом 5000 рублей обязательно должен иметь: водяные знаки на полях банкнот; в правой части лицевой стороны изображение числа 5000, выполненное микроотверстиями; при наклоне банкноты герб города Хабаровска меняет цвет с малинового на зеленый, а на однотонном поле в левой части лицевой стороны появляются многоцветные полосы; под острым углом против источника света: на орнаментальной ленте становятся видимыми буквы «РР», светлые на темном фоне или темные на светлом фоне, а металлический блеск эмблемы Банка России, присущий покрытию, исчезает; на ощупь рельефность меток для людей с ослабленным зрением в виде текста «Билет Банка России» и «ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ», - рассказали в ведомстве.

Полицейские просят людей быть внимательными и избегать разменам купюр с малознакомыми людьми, например, с водителями такси, продавцами уличных рынков, курьерами и прохожими.

Сообщить о фальшивых купюрах необходимо в полицию по официальным номерам телефонов.

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