Житель Шелехова ограбил брата, не сохранившего отцовский подарок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шелеховский суд вынес приговор мужчине, который ограбил сводного брата, который якобы был должен ему денег. В день своего рождения сибиряк приехал к родственнику, чтобы забрать долг за картину, написанную их отцом и оставленную сыну в наследство, но пока тот находился в тюрьме, брат картину не сохранил. Это разочаровало подсудимого, так как подарок имел для него большую ценность. Об этом сообщают в пресс-службе Шелеховского городского суда.

- Брата дома не оказалось, через окно он увидел, что в доме на стене висит телевизор. Выставив стекло в оконном проеме, он проник внутрь дома и похитил телевизор с пультом дистанционного управления и приемником для спутникового телевидения, - рассказали в городском суде.

Мужчину увидела соседка пострадавшего. Она требовала его остановиться и вернуть чужое имущество, но тот заявил: «Я забираю свое». Краденное шелеховчанин сдал в скупку, а на вырученные деньги купил спиртное.

С учётом признания вины подсудимого, возвращения части похищенного имущества и принесения извинений потерпевшей стороне, а также того, что мужчина совершил преступление во время испытательного срока и исполнения наказания по другим приговорам, суд приговорил виновного к 3 годам 2 месяцам исправительной колонии общего режима.

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