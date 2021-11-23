Три новых автобуса потупило в школы Иркутска. Фото: администрация Иркутска

Три новых автобуса поступило в иркутские школы № 2, 5 и 20. Транспорт предоставило министерство образования Приангарья по заявке городской администрации. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на департамент образования.

– Некоторое время потребуется для выполнения формальных процедур, связанных с утверждением маршрутов. Но уже совсем скоро машины пополнят автопарк трех школ. Техника оборудована всем необходимым для перевозки детей, – рассказал начальник департамента образования администрации города Иркутска Олег Ивкин.

В первую очередь транспорт направляют в школы, где это крайне необходимо.

Благодаря школьным автобусам удастся повысить мобильность при организации учебно-воспитательного процесса. Учеников будут доставлять на олимпиады, соревнования и экскурсии.

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