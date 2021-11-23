Новый максимум по заболевшим COVID-19 зафиксировали в Иркутской области 23 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

На 23 ноября в Иркутской области за сутки выявлено 603 новых случаев заражения СOVID-19, что является новым антирекородом. Таким образом, с начала пандемии в регионе 135 124 заболевших. Проходят лечение от коронавируса в медицинских учреждениях Приангарья 5 366 пациентов. Это на 166 человек меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 111 185 жителей региона успешно справились с болезнью, 386 из них получили отрицательные ПЦР-тесты в минувшие сутки, - сообщает областной оперштаб.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. На 22 ноября коронавирус забрал жизни 31 пациента. Так количество смертей с начала пандемии в Иркутской области возросло до 6 161. От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний умерло 2 человека.

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