Больше 500 замечаний по ремонту дорог устранили подрядчики в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Больше 500 замечаний при ремонте дорог в Иркутске устранили подрядчики. Для объектов, реконструкция которых завершилась в 2018-2020 годах, действуют гарантийные обязательства. Напомним, их срок 4 года. Комиссия обследовала 86 участков. Всего было выявлено 605 недочетов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– От подрядных организаций получено 75 актов об устранённых дефектах с фотофиксацией – это 509 нарушений. Мы продолжим эту работу. Еще раз повторю: недобросовестные подрядчики должны нести ответственность за некачественную работу. Важно понимать, что переделывать потом придется за свой счет, - отметил мэр Иркутска.

Общая сумма предписаний и пени, которые должны выплатить подрядные организации, составила более 14 миллионов рублей. Администрация Иркутска подала 11 исков в региональный Арбитражный суд из-за несвоевременного устранения дефектов на 11 участках дорог.

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