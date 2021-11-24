Три спортсмена из Иркутской области могут отправиться на зимнюю Олимпиаду 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три спортсмена, выступающие за Иркутскую область, могут поехать на XXIV Олимпийские зимние игры в Пекине. Они вошли в список кандидатов в олимпийскую сборную России. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на заместителя министра спорта Приангарья Павла Богатырева.

- Олимпийским комитетом России в список спортсменов-кандидатов на участие в Играх включены: Заслуженный мастер спорта России по бобслею Максим Белугин, мастер спорта международного класса по бобслею Александр Бредихин, мастер спорта России по санному спорту Диана Логинова. Все спортсмены - победители и призёры всероссийских и международных соревнований, - рассказал Павел Богатырев.

Всего в список кандидатов в олимпийскую сборную страны вошло 600 спортсменов по 13 видам спорта, в том числе лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт и другие.

Предолимпийская подготовка женской и мужской команд России по конькобежному спорту пройдет в Ледовом дворце «Байкал» в Иркутске в период с 19 по 27 января 2022 года.

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