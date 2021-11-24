Больше 44,7 миллиардов рублей получит Иркутская область из федерального бюджета в 2022 году Фото: Анастасия НОВИКОВА

Больше 44,7 миллиардов рублей получит Иркутская область из федерального бюджета в 2022 году. Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был принят Госдумой во втором чтении. Также он предусматривает для Иркутской области 42,18 миллиарда рублей на 2023 год и 45,9 миллиарда рублей на 2024 год. Об этом сообщают в пресс-службе депутата Госдумы Михаила Щапова.

- Больше всего в рамках одной статьи в 2022 году поступит на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет – 7,22 млрд рублей. Также в следующем году область получит из федерального бюджета свыше 5,28 млрд на выплату пособий в связи с рождением детей: 3,03 млрд рублей – за рождение или усыновление первого ребенка, 2,25 млрд рублей – за рождение третьего ребенка или последующих детей до достижения трехлетнего возраста, - отметили в пресс-службе.

4,8 миллиарда рублей в 2022 году Иркутской области выделят на обеспечение работы школ и других общеобразовательных учреждений. В том числе 348,9 миллионов рублей на создание в них дополнительных мест. На здравоохранение региона будет направлено больше 4,54 миллиарда рублей. На лесные полномочия в следующем году Прибайкалье получит 2,4 миллиарда рублей. На развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Приангарья в бюджете предусмотрено больше 766,8 миллионов.

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