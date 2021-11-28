Грузовик насмерть сбил 44-летнего сибиряка в Иркутской области. Фото: gibdd.38

Сотрудники ГИБДД разбираются в смертельном ДТП, которое произошло накануне на трассе Сибирь в Тайшетском районе. Под колесами грузовика «Вольво» погиб 44-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- По предварительной информации, 62-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом при движении задним ходом допустил наезд на 44-летнего пешехода, - рассказывают полицейские. – Произошло это недалеко от поселка Юрты.

Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Проводится проверка.

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