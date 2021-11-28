Сибиряк спас соседа из горящего дома в Бурятии Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Спасли виновника и потушили пламя. К приезду пожарных к двухквартирному дому в Октябрьском районе Улан-Удэ пожар в одной из квартир уже был потушен. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия.

- Очевидцы рассказали, что из квартиры, откуда шел дым, сосед спас 65-летнего улан-удэнца, - говорят спасатели. – Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его с отравлением продуктами горения госпитализировали в медучреждение.

В квартире сгорела только постель. Вероятная причина пожара – непотушенная сигарета.

Читайте также:

Сотрудников Пенсионного фонда по Иркутской области подозревают в хищениях. Ущерб ПФР оценивается в 600 000 рублей (подробности)

Соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях состоялись в Иркутске. Водителям нужно было преодолеть препятствия на скорость (подробности)

Грузовик насмерть сбил 44-летнего сибиряка в Иркутской области. ДТП произошло на трассе Сибирь (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08