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Здоровье29 ноября 2021 3:36

Еще 597 жителей Иркутской области заразились коронавирусом

Умерли от опасной инфекции 28 человек за сутки
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще 597 жителей Иркутской области заразились коронавирусом

Еще 597 жителей Иркутской области заразились коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Иркутской области коронавирус нашли еще у 597 человек. Такие данные на 29 ноября приводит региональное Управление Роспотребнадзора.

- Официально подтверждено 138726 (+597) случаев новой коронавирусной инфекции, - отметили специалисты. - Зарегистрировано 6327 (+28) летальных случаев, 539 (+1) случаев – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровело 113213 человек.

Буквально пару дней назад число новых заражений в области, к слову, переваливало за 600.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в пандемию особенно важно заботиться о своем здоровье, соблюдать гигиену, а при недомогании - сразу обращаться к врачу. Тем временем, в Приангарье продолжается вакцинация против COVID-19.

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