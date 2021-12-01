Детский сад на 220 мест начали строить в 6-м микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В 6-м микрорайоне Ново-Ленино началась большая стройка. Там возводят двухэтажный детский сад на 220 мест. На площади больше 5 тысяч квадратных метров разместят плавательный бассейн, спортивный и актовый залы, медицинский пункт, пищеблок и прачечную. Всего в этом детском саду будут заниматься 11 групп разных возрастов. Для каждой из них на территории будет построена площадка с теневым навесом, а также общая физкультурная площадка. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- Планируем, что уже в 2023 году детский сад в 6-м микрорайоне Ново-Ленино примет ребят, – отметил вице-мэр города Иркутска Дмитрий Ружников.

Напомним, продолжается строительство дополнительных блоков школы №14 и детского сада в микрорайоне Лесной. Также в Иркутске возводят общеобразовательную школу на 1275 мест по улице Багратиона и пристрой на 200 мест к школе № 75.

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