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Происшествия2 декабря 2021 9:58

Грузовики Скания и КамАЗ столкнулись на трассе «Сибирь»

Авария произошла в районе Тайшета
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
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Грузовики Скания и КамАЗ столкнулись на трассе «Сибирь»

Грузовики Скания и КамАЗ столкнулись на трассе «Сибирь»

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла утром, 2 декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». Недалеко от Тайшета столкнулись грузовики Скания и КамАЗ. От удара один из большегрузов съехал в кювет. Кабины обоих грузовиков превратились в груду искореженного металла.

- Благодаря тому, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности, они не получили травм, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Дорожные полицейские еще раз просят автомобилистов Приангарья пристегиваться ремнями безопасности и соблюдать скоростной режим как на трассах, так и на городских улицах.

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