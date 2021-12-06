Электроснабжение восстановили в двух округах Иркутска после аварии Фото: Евгения ГУСЕВА

Электричество вернулось в дома 500 иркутян утром 6 декабря. Авария на сетях, из-за которой жители части Правобережного и Октябрьских округов остались без света 11 часов, удалось устранить около шести утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение об аварии на электрических сетях поступило в 19.22 по местному времени 5 декабря, - уточнили спасатели. - Под отключение попали 87 объектов, из них 3 социально значимых, 39 административных зданий, 45 жилых домов, в которых проживают 491 человек, в том числе 163 ребенка.

Восстановительные работы велись всю ночь.

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