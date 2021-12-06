Автомобиль Hyundai подожгли на улице Лермонтова в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске ищут пиромана, который в ночь на 6 декабря поджег автомобиль Hyundai. Все произошло в одном из дворов на улице Лермонтова. Момент поджога попал на камеру наружного наблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала выливает на припаркованную машину жидкость, а затем поджигает и скрывается.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поджигатель разыскивается.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пиромана, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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