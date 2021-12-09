Движение транспорта закроют на трех улицах Ленинского округа Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! В Ленинском округе вскоре пройдет закрытие нескольких улиц на время ремонта водопровода. Ограничение движение будет действовать ровно 20 дней. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- С 10 по 30 декабря 2021 года будет закрыто движение транспорта по проезду Моторный от дома №15а до улицы Державина, 2, по проезду Моторный в районе дома №31а и на участке от проспекта Моторный, №25 до проезда Ульяны Громовой, 35, - отметили в пресс-службе администрации.

Водителей просят быть внимательными и планировать маршрут, учитывая перекрытие некоторых участков.

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