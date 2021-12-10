В Иркутской области покажут самые опасные места для детских прогулок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заброшенные стройки, промзоны и аварийные объекты – все это места, где чаще всего дети и подростки получают травмы, порой даже смертельные. Чтобы избежать трагических случаев в Иркутской области создадут карту опасных мест, категорически запрещенных для прогулок и игр. Информацию о них собирают несколько месяцев. Также данными могут поделиться и сами жители региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Данная инициатива продиктована самой жизнью. За последние годы значительно выросло количество случаев гибели и травмирования детей на стройках, в заброшенных промзонах, аварийных и бесхозных строительных объектах. Нередки случаи, когда именно там совершаются преступления в отношении детей, так как эти места притягивают не только несовершеннолетних, но и лиц с противоправным поведением, – отмечает Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Часть опасных объектов уже оградили или обеспечили охраной, но большая часть из них находится в частной собственности, что значит просто взять и снести их нельзя.

К началу 2022 года карту опасных мест планируется распространить по все районам Иркутской области. Один раз в полугодие информация будет обновляться.

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