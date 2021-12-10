В Иркутске двое детей оказались заперты в квартире горящего дома Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем 10 декабря загорелся деревянный жилой дом в Ленинском округе Иркутска. Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 13.09. Когда спасатели прибыли по адресу одна из квартир была охвачена огнем, а в подъезде стоял черный дым. 12 жильцов выбрались из горящего дома самостоятельно. Из окна на втором этаже мужчина просил помощи. Его эвакуировали с помощью пожарной лестницы. В это же время из горящей квартиры вывели женщину. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ходе разведки выяснилось, что в квартире напротив горящей, одни дома находились несовершеннолетние, - рассказали в ведомстве. - Бойцы газодымозащитной службы, отправившиеся на их спасение, не смогли вскрыть дверь - металл частично расплавился. Поэтому было принято решение эвакуировать детей через оконный проем. При помощи трехколенной пожарной лестницы им помогли выбраться на улицу и отвели в безопасное место.

К счастью, дети не пострадали – помощь медиков им не понадобилась. Жильцов временно разместили в автобусе, предоставленном администрацией города. Спустя час пожар был полностью потушен.

В МЧС отметили, что пожар поздно обнаружили, поэтому огонь быстро перешел на кровлю. Дознаватели выясняют причину случившегося.

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