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Общество13 декабря 2021 8:04

Перинатальный центр Братска задолжал 6,3 миллиона рулей за медицинские товары

В ситуацию вмешалась прокуратура
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Перинатальный центр Братска задолжал 6,3 миллиона рулей за медицинские товары

Перинатальный центр Братска задолжал 6,3 миллиона рулей за медицинские товары

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Братске перинатальный центр не внес вовремя оплату за поставку медицинских товаров на 6,3 миллиона рублей. Согласно условиям госконтракта роддом получил ранее оформленный заказ, но свои обязательства перед поставщиками не выполнил. В ситуацию вмешалась прокуратура и организовала проверку. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

- В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю перинатального центра, - отметили в ведомстве.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед организациями-исполнителями была полностью погашена.

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